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Haberler TFF 1.Lig Gençlerbirliği 3-0 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Gençlerbirliği 3-0 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2025 Pazar 21:43
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Gençlerbirliği 3-0 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-0'lık net bir skorla mağlup etti. Karşılaşma boyunca etkili bir oyun sergileyen ev sahibi takım, rakibini domine ederek önemli bir galibiyet elde etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. Dakika: Gençlerbirliği'nde Buğra, sol kanattan içeriye ortasını yaptı. Ancak top, kaleye yöneldi ve direkten döndü.

28. Dakika: Ev sahibi ekipten Fıratcan, kanattan içeriye topu gönderdi. Pası alan Nalepa, ön direkte yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi. 1-0

45+1. Dakika: Gençlerbirliği'nden Metehan, ceza sahası dışından şutunu çekti ancak top az farkla auta gitti.

51. Dakika: Sinan, savunmanın arkasına mükemmel bir pas attı. Nalepa, topu kontrol ettikten sonra rakibini çalımlayıp ağlara gönderdi. 2-0

65. Dakika: Samed, ceza sahası içinden yaptığı vuruşla topu kaleciden sekti. Djitte, seken topu boş kaleye göndererek skoru 3-0 yaptı.

78. Dakika: Yeni Malatyaspor'dan Ensar, sol ayağıyla şutunu çekti ancak top az farkla auta gitti.

Bu sonuçla Gençlerbirliği, puanını 27'ye yükseltti. Yeni Malatyaspor ise -21 puanda kaldı

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