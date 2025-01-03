Ümraniye’de yeni dönem

TrendyoL1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Ümraniyespor'un kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Bülent Bölükbaşı'nın yanı sıra başkan Ömür Aydın ve asbaşkan Fatih Çevik katıldı. Bülent Bölükbaşı, Ümraniyespor'un iyi yerlere gelmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Bölükbaşı, "Uzun süre yurt dışında; Sheriff'te, Al-Gharafa'da çalıştım. Geri dönmekle ilgili düşüncem yoktu. Başkanın vizyonu, gösterdikleri ilgi buraya samimiyetle gelmeye yöneltti. Ümraniyespor'un hak ettiği yere gelmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.