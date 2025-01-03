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Haberler TFF 1.Lig Alkışlar Adanaspor’a

Alkışlar Adanaspor’a

Trendyol 1. Lig temsilcisi Adanaspor, anlamlı bir yardım projesiyle alkışları topladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 06:50
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Alkışlar Adanaspor’a

Trendyol 1. Lig temsilcisi Adanaspor, anlamlı bir yardım projesiyle alkışları topladı. Adanaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz olarak "Her Çocuk Bir Umuttur" projesi kapsamında Van'ın Saray İlçesi Çaybağı Köyü'ndeki kardeşlerimize destekte bulunduk. Çocuklarımız geleceğimizdir" denildi. Adanaspor Kulübü proje kapsamında kırtasiye ve kitap yardımında bulundu.

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