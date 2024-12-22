  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler TFF 1.Lig Ankara Keçiörengücü 0-1 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ankara Keçiörengücü 0-1 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında Ankara Keçiörengücü, Fatih Karagümrük’e 1-0 mağlup oldu. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 15:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ankara Keçiörengücü 0-1 Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Ankara Keçiörengücü, Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

31. dakikada Camacho'dan ceza sahası sağ çizgisinden ortasında top herkesi aşarak sola açıldı. Sol kanatta topu kontrol eden Dovedan'ın ortasında Wesley iyi yükselerek yaptığı kafa vuruşunda topu filelere gönderdi. 1-0

53. dakikada Keçiörengücü'nün soldan gelişen atağında Ali'den pası alan Rroca, ceza sahası ön çizgisinden şutunu çekti. Rroca'nın şutunda top direkten oyun alanına döndü.

62. dakikada Rroca'nın ara pasına hareketlenen Diouf kaleci ile karşı karşıya kaldı. Diouf'un şutunda top kaleci Emre'de kaldı.

Hakemler: Yasin Kol, Hasan Erdoğan, Kemal Elmas

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Ali Dere (Süleyman Luş dk. 76), Arda Hilmi Şengül, Caulker, Uğur Kaan Yıldız, Oğuzhan Ayaydın (Traore dk. 46), Erkam Develi, Diouf, Rroca (Oğuzcan Çalışkan dk. 82), Camara (Abazaj dk. 76), Görkem Bitin (Dembele dk. 67)

Yedekler: Emre Satılmış, Orhan Nahırcı, Recep Tasbakır, Halil Can Ayan, Basravi

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Atakan Çankaya, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Emir Tintiş (Talha Ülvan dk. 90+5), Johnson, Doh, Camacho (Ahmet Sivri dk. 81), Göktan Gürpüz (Adnan Uğur dk. 8), Nikola Dovedan (Barış Kalaycı dk. 88), Wesley

Yedekler: Furkan Bekleviç, Anıl Yiğit Çınar, Berkay Dabanlı, Muhammed Mert, İbrahim Akgün, Baran Demiroğlu

Teknik Direktör: David Sassarini

Gol: Wesley (dk. 31) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Rroca, Dere, Erkam Develi, Arda Şengül, Metin Uçar (Keçiörengücü), Dovedan, Emre Bilgin (Karagümrük)

Kayseri'de penaltı kararı! İşte o pozisyon
F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
DİĞER
Sihirli Annem’in iki yıldızı İnci Türkay ve Jess Molho 21 yıl sonra bir arada! İşte yepyeni o paylaşım!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye yeni yönetim lideri Ahmed Eş-Şara ile bir araya geldi | Başkan Erdoğan işaret etmişti
Buruk: Farklı şeyler deneyebiliriz!
Dybala Galatasaray'a gelecek mi? Roma açıkladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Özkan Sümer mezarı başında anıldı Özkan Sümer mezarı başında anıldı 16:20
Kayseri'de penaltı kararı! İşte o pozisyon Kayseri'de penaltı kararı! İşte o pozisyon 16:18
Monza - Juventus maçı ne zaman? Monza - Juventus maçı ne zaman? 16:04
Atalanta - Empoli maçı ne zaman? Atalanta - Empoli maçı ne zaman? 15:54
Ankara'da kazanan Karagümrük! Ankara'da kazanan Karagümrük! 15:51
Wolfsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Wolfsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman? 15:18
Daha Eski
Dybala Galatasaray'a gelecek mi? Roma açıkladı Dybala Galatasaray'a gelecek mi? Roma açıkladı 14:52
Trabzonspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Trabzonspor - Bodrumspor maçı ne zaman? 14:40
Büyükler Güreş Şampiyonası'nın tarihi belli oldu Büyükler Güreş Şampiyonası'nın tarihi belli oldu 14:26
Beşiktaş'ta seçim tarihi netleşti! Beşiktaş'ta seçim tarihi netleşti! 14:09
Kayserispor - Galatasaray maç notları Kayserispor - Galatasaray maç notları 13:54
Buruk: Farklı şeyler deneyebiliriz! Buruk: Farklı şeyler deneyebiliriz! 13:51