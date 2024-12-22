  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler TFF 1.Lig Esenler Erokspor 1-1 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Esenler Erokspor 1-1 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig’in 17. haftasında Esenler Erokspor, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı. İşte maçın detayları..

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 18:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Esenler Erokspor 1-1 Bandırmaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Bandırmaspor, Esenler Erokspor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmayla birlikte zirvede en yakın rakibi Kocaelispor'un kazandığı haftada puan kaybeden Bandırmaspor 2. sıraya geriledi. İşte maçın detayları...

Maçtan dakikalar

12. dakikada Nomel'in sağ taraftan ortasında ön direkte Paixao'nun kafa vuruşunda kaleci Ekrem, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

13. dakikada Hikmet Çiftçi'nin sağ taraftan kullandığı taç atışında Paulinho'nun altıpasın sağ tarafından vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

28. dakikada Faruk Can'ın sol taraftan ortasında kaleci Ekrem'in uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan İbrahim'in ceza sahası içi sağ çaprazdan sert vuruşunda savunmaya da çarpan top az farkla kornere çıktı.

49. dakikada Ertuğrul pasında Pinchi'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan gelişine aşırtma vuruşunda topu uzak köşeden filelerle buluşturdu. Hakem Erdem Mertoğlu, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve gol öncesi faul tespit ettiği için golü iptal etti.

55. dakikada Ertuğrul'un pasında topla buluşan Catakovic'in çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden auta gitti.

67. dakikada Tugay'ın ceza sahası gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Atınç'a da çarparak sol köşeden ağlarla buluştu. 1-1

74. dakikada Catakovic'in sol taraftan rakibini çalımladıktan sonra yerden içeri çevirdiği pasta Berkay'ın penaltı noktasının hemen gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Serdar Soydan, Azad İlhan

Esenler Erokspor: Ekrem Kılıçarslan, Oğuz Ceylan, Francis Nzaba, Metehan Mert, Sakıb Aytaç (Junior Fernandes dk. 46), Eşref Korkmazoğlu, Sefa Narin, Tugay Kacar, Alper Karaman (Berkay Aydoğmuş dk. 72), Hamza Catakovic, Oscar Pinchi

Yedekler: Baran Sahillioğlu, Ercüment Kafkasyalı, Altar Han Hidayetoğlu, Mame Faye, Gaffar Toplu, Metin Nilifırka, Emir Atik

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Bandırmaspor: Zafer Görgen, Lorng Nomel (Rodrigo dk. 73), Sergen Piçinciol, Atınç Nukan, Faruk Can Genç, Remi Mulumba, Paulinho (Coşqun Diniyev dk. 72), Mehmet Özcan, Hikmet Çiftçi (Kerem Atakan Kesgin dk. 77, Batuhan Adıgüzel dk. 90+3), İbrahim Kaya, Marco Paixao

Yedekler: Yiğit Zorluer, Akın Alkan, Yağız Dilek, Emirhan Ayhan, Mexer

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Tugay Kacar (dk. 67) (Esenler Erokspor), Paulinho (dk. 13) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Mame Faye, Ertuğrul Furat (Esenler Erokspor), Remi Mulumba (Bandırmaspor)

Trabzonspor - Bodrum FK | CANLI
Şenol Güneş: Kazanmak için sahaya çıkacağız!
DİĞER
Son dakika haberi: Beşiktaş - Alanyaspor maçına damga vuran pozisyon! Mustafa Çulcu'dan flaş penaltı yorumu...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye yeni yönetim lideri Ahmed Eş-Şara ile bir araya geldi | Başkan Erdoğan işaret etmişti
G.Saray yenilgisi istifayı getirdi!
G.Saray farkı açıyor! İşte güncel puan durumu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şenol Güneş: Kazanmak için sahaya çıkacağız! Şenol Güneş: Kazanmak için sahaya çıkacağız! 18:48
G.Saray yenilgisi istifayı getirdi! G.Saray yenilgisi istifayı getirdi! 18:37
Barış Alper: "Araya moralli giriyoruz" Barış Alper: "Araya moralli giriyoruz" 18:33
Yunus Akgün: G.Saray çocukluk hayalim benim! Yunus Akgün: G.Saray çocukluk hayalim benim! 18:28
Osimhen: "Bu kulübün parçası olmak..." Osimhen: "Bu kulübün parçası olmak..." 18:27
Kocaelispor liderliği devraldı! Kocaelispor liderliği devraldı! 18:27
Daha Eski
Bandırmaspor liderliği kaybetti! Bandırmaspor liderliği kaybetti! 18:21
G.Saray farkı açıyor! İşte güncel puan durumu G.Saray farkı açıyor! İşte güncel puan durumu 18:06
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 18:05
Cimbom'dan Kayseri'de gövde gösterisi! Cimbom'dan Kayseri'de gövde gösterisi! 18:02
Göztepe üç golle kazandı! Göztepe üç golle kazandı! 18:00
Özkan Sümer mezarı başında anıldı Özkan Sümer mezarı başında anıldı 16:20