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Haberler TFF 1.Lig Yeni Malatyaspor ligden çekilmek istiyor

Yeni Malatyaspor ligden çekilmek istiyor

TFF 1'inci Lig'de galibiyeti bulunmayan Yeni Malatyaspor, ligden çekilmek istiyor. Kulüp başkanı Şahin Altınok, Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşerek ligden çekilme taleplerini yeniden iletti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 12:53
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Yeni Malatyaspor ligden çekilmek istiyor

TFF 1'inci Lig'de henüz galibiyet ile tanışamayan Yeni Malatyaspor, ligden çekilmek istiyor. Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Şahin Altınok, kentte depremlerin hala devam ettiğini belirterek, "Göreve geldikten hemen sonra şehirde yeni bir deprem yaşandı. Futbolcuların durumu ortada. Yaşanan deprem sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu ile hemen görüşme sağladım. Sayın başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'na yaşanan olumsuzluklar nedeni ile futbolcuların psikolojik durumlarını da düşünerek ısrarla bu ligde oynamak istemediğimizi ve haklarımız saklı kalmak kaydı ile ligden çekilmek istediğimi söyledim. Sayın Hacıosmanoğlu, "Bizler bunu yapamayız. Fikstür bozuluyor, kulüplerin bazıları istemiyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mücbir bir sebep ile derse kimse bir şey diyemez" cevabı verdi.

Aynı durumu Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak da söyledi. Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bu konuyu Malatya'ya geldiğinde konuşarak çözüme ulaştırmak istiyoruz. Bizim bir babamız yok belki ama tüm siyasetçilerimiz ile belediye başkanlarımızdan bize abilik kardeşlik hangi vazifeyi üstleneceklerse onu istiyoruz" dedi.

Kulüp Başkanı Altınok, kulübün borçları ile alakalı da bilgilendirmelerde bulundu. Borçların ödenmesi durumunda dahi Haziran ayına kadar transfer yasaklarının olduğunu belirten Altınok, "Bu takımın borcu yaklaşık 20 milyon dolardır. Bunun yüzde 99'u 36 davamız olan futbolcularımızladır. 3 avukatımızı bu 36 dosya için çalışma yapması adına görevlendirdik. Ve bu futbolcular ile görüşmeler neticesinde borcun yaklaşık 10 milyon dolarlık kısmını neredeyse halletme aşamasına getirdik. Kalan borcu ise hep birlikte el ele vererek birlik ve beraberlik içerisinde kapatarak transfer yasağını ortadan kaldırıp önümüze bakmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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