Derbide eşitlik

Trendyol 1. Lig'de 13. haftanın açılış maçı bir İstanbul derbisine sahne oldu... Pendikspor ile Ümraniyespor'un 90 dakikalık gol düellosunda kazanan çıkmadı: 2-2. Pendikspor'un gollerini kaleci Cihan kendi kalesin ve Welinton attı. Ümraniyespor'a 1 puan getiren goller ise; Minçev ile Barış'tan geldi. Milli araya 17'şer puanla ve alt alta giren her iki takımın pozisyonu 18'er puana ulaşmalarıyla değişmedi. Bir sonraki haftasında Pendikspor, Ankaragücü deplasmanına gidecek. Ümraniyespor ise Gençlerbirliğini konuk edecek.