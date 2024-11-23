Gençlerbirliği 1-0 Ankaragücü | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.
Gençlerbirliği'ne 3 puanı getiren golü 63. dakikada Alperen Babacan kaydetti.
Ev sahibi Gençlerbirliği puanını 18 yaptı. Ankaragücü ise 19 puanda kaldı.
Maçtan dakikalar
14. dakikada Varga sol kanattan topu sürerek ceza sahasına girdi. Varga'nın ortasında top Bajic'in uzağında kaldı ve defansta Oğuzhan uzaklaştırmayı başardı.
21. dakikada Efkan'ın savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Bajic, kaleci ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta kaleci Erhan top kornere çeldi.
43. dakikada Alperen sağ kanattan topu Amilton'a gönderdi ancak Schulz son anda topu taca atarak uzaklaştırdı.
54. dakikada sağ kanattan bindirme yapan Hayrullah, topu Rotariu'ya gönderdi ancak onun şutundan top üstten auta çıktı.
59. dakikada Efkan ve Rotariu arasındaki verkaçın ardından Rotariu'nun şutunda top direk dibinden dışarı gitti.
63. dakikada Buğra'nın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında Alperen'in kafa vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-0
90+3. dakikada Efkan'ın vuruşu az farkla üstten auta çıktı.