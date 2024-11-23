  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler TFF 1.Lig Gençlerbirliği 1-0 Ankaragücü | MAÇ SONUCU - ÖZET

Gençlerbirliği 1-0 Ankaragücü | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 22:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gençlerbirliği 1-0 Ankaragücü | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

Gençlerbirliği'ne 3 puanı getiren golü 63. dakikada Alperen Babacan kaydetti.

Ev sahibi Gençlerbirliği puanını 18 yaptı. Ankaragücü ise 19 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

14. dakikada Varga sol kanattan topu sürerek ceza sahasına girdi. Varga'nın ortasında top Bajic'in uzağında kaldı ve defansta Oğuzhan uzaklaştırmayı başardı.

21. dakikada Efkan'ın savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Bajic, kaleci ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta kaleci Erhan top kornere çeldi.

43. dakikada Alperen sağ kanattan topu Amilton'a gönderdi ancak Schulz son anda topu taca atarak uzaklaştırdı.

54. dakikada sağ kanattan bindirme yapan Hayrullah, topu Rotariu'ya gönderdi ancak onun şutundan top üstten auta çıktı.

59. dakikada Efkan ve Rotariu arasındaki verkaçın ardından Rotariu'nun şutunda top direk dibinden dışarı gitti.

63. dakikada Buğra'nın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında Alperen'in kafa vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-0

90+3. dakikada Efkan'ın vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

Napoli'den G.Saray'a kötü haber!
Volkan Demirel: 14'e 10 oynadık!
DİĞER
Demet Akalın karın kaslarını sergiledi! 6 kilo yağ aldırıp 10 kilo vermişti...
20 bin öğretmen ataması gerçekleşti! Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli mesajı: Vicdanı hür nesiller yetiştirme derdindeyiz
G.Saray tek attı 3 aldı!
G.Saray'da maç sonu gerginlik! İki isim...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İtalya'da devler yenişemedi! İtalya'da devler yenişemedi! 22:12
Gençlerbirliği derbiyi tek golle kazandı! Gençlerbirliği derbiyi tek golle kazandı! 22:07
Başkent derbisinde kazanan G.Birliği! Başkent derbisinde kazanan G.Birliği! 21:55
Buruk'tan kırmızı kart açıklaması! Buruk'tan kırmızı kart açıklaması! 21:46
Volkan Demirel: 14'e 10 oynadık! Volkan Demirel: 14'e 10 oynadık! 21:45
"Benim için önemli olan..." "Benim için önemli olan..." 21:37
Daha Eski
Batshuayi'den öz eleştiri! Batshuayi'den öz eleştiri! 21:36
"Galatasaray için çalışıyorum" "Galatasaray için çalışıyorum" 21:33
G.Saray'da maç sonu gerginlik! İki isim... G.Saray'da maç sonu gerginlik! İki isim... 21:20
Süper Lig'de güncel puan durumu! Süper Lig'de güncel puan durumu! 21:07
G.Saray tek attı 3 aldı! G.Saray tek attı 3 aldı! 21:04
Ziyech boş kaleye kaçırdı! İşte o pozisyon Ziyech boş kaleye kaçırdı! İşte o pozisyon 20:46