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Haberler TFF 1.Lig Süper olacağız

Süper olacağız

Barış Alıcı, “Bu seviyelerde kalmak istiyorsak kazanmamız lazım. Kesinlikle kazanmamız gereken bir maç. Asıl kutlamayı da sezon sonu yapacağız inşallah” derken, Cihat Çelik, “Şampiyonluk kadar önemli bir maç” diye iddialı konuştu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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Süper olacağız

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk yarışı yapan Kocaelispor'da gözler 'El Marmara Derbisi'nde Pazar günü deplasmanda oynanacak Sakaryaspor maçına çevrildi. Futbolculardan Barış Alıcı ve Cihat Çelik derbinin önemine değinerek umut dağıttı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu Barış Alıcı zirvede olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Buralarda olmak çok güzel. Önemli bir maç olacak bizim için. Bu seviyelerde kalmak istiyorsak kazanmamız lazım. Taraftarlarımız gelemeyecekmiş galiba ama onların hep arkamızda olduğunu zaten hissediyoruz. Kesinlikle kazanmamız gereken bir maç. Bu çalışmalarımızın karşılığını alacağımızı düşünüyorum. Asıl kutlamayı da sezon sonu yapacağız inşallah" dedi.

UZUN ZAMANDIR KAZANAMIYORUZ

Körfez ekibinin 28 yaşındaki orta sahası Cihat Çelik, gözlerinin Sakarya maçında olduğunu vurgulayarak, "Bu sene gerçekten şampiyonluğa inanmış oyuncularımız var. Takımdaki herkesin iletişimi üst seviyede adeta bir aile ortamımız var. Sakaryaspor maçına gelirsek bende takım arkadaşlarıma bu maçın önemini anlatmaya çalışıyorum. Gerek camia gerekse şehir açısından ne anlam ifade ettiğini herkes biliyor. Şampiyonluk kadar önemli bir maç olduğunu düşünüyorum. Uzun zamandır kazanamıyoruz Sakarya'da. Güzel bir maç oynayıp 3 puanı hanemize yazdırıp şehrimize dönmek, ve taraftarlarımızla doyasıya kutlamak istiyoruz" diye iddialı konuştu.

Kocaelispor 22 puan ve averajla ikinci sırada yer alırken, Sakaryaspor 13 puanla ateş hattında bulunuyor. Geçen sezon Sakaryaspor evinde 3-1, Kocaeli'de de 2-0 kazandı. Kocaeli ekibi, Sakaryaspor'u deplasmanda en son 42 yıl önce 2 Aralık 1982'de 1-0'lık skorla yendi.

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