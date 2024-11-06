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Haberler TFF 1.Lig

Kazanacağız

Trendyol 1. Lig'in sürpriz lideri Erzurumspor, sahasındaki 2-0'lık Amed galibiyetini Manisa'da da 3 puanla perçinlemek istiyor.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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Kazanacağız

Trendyol 1. Lig'in sürpriz lideri Erzurumspor, sahasındaki 2-0'lık Amed galibiyetini Manisa'da da 3 puanla perçinlemek istiyor. Yaklaşık 2.5 yıl sonra transfer yasağını kaldıran ve 4 yıllık Süper Lig hasretini dindirmek isteyen Dadaşlar'ın başarılı teknik direktörü Hakan Kutlu, "2.5 yıldır çekilen büyük sıkıntının üzerine şu anki pozisyon çok değerli. 'Şampiyon olacağız, üst lige çıkacağız' diye hiçbir zaman hedef koymadık. Yerimizin değerini bileceğiz, maç maç bakacağız. Maçların sonuçları bizi hedefe götürecek. Manisa maçına da aynı şekilde hazırlanıp iyi futbolla kazanmak istiyoruz" diye umut dağıttı.

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