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Haberler TFF 1.Lig

Ankara Keçiörengücü 2-3 Çorum FK | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Çorum FK konuk olduğu Keçiörengücü'nü 3-2 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 16:57
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Ankara Keçiörengücü 2-3 Çorum FK | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 3-2 yendi.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini elde eden Ahlatcı Çorum FK puanını 16'ya yükseltirken, Ankara Keçiörengücü 14 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada ev sahibi ekipte soldan gelişen atağında ceza sahası içinde topla buluşan Diouf bekletmeden şutunu attı. Kaleci Hüseyin'in çeldiği topu önünde bulan Camara, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

26. dakikada sağ kanatta topu alan Geraldo çalımlarla ilerledi ve pasını ceza sahası içine aktardı. Penaltı noktasının solunda topu kontrol eden Suat'ın yakın köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

36. dakikada ceza sahası yayından kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rroca'nın, barajın arasından yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

75. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında Ferhat'ın pasıyla topla buluşan Eren, kontrol ettikten uzak direk dibine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

90+1. dakikada Toure'nin rakip ceza sahası yayına kadar çalımlarla ilerleyip uzak köşeye vuruşunu meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-3

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