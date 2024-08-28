Sakaryaspor 0 - 0 Amed Sportif Faaliyetler (MAÇ SONUCU - ÖZET)

TFF 1. Lig'de 3'üncü haftanın son karşılaşmasında Sakaryaspor, İstanbul'da oynadığı karşılaşmada Amed Sportif Faaliyetler ile golsüz berabere kaldı.

Sakarya temsilcisinin stadındaki zemin yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Yiğit Arslan yönetti. Yiğit Arslan'ın yardımcılıklarını Seyfettin Ünal ile Nurettin Dinçer Demir üstlendi. Karşılaşma boyunca yakaladığı gol pozisyonlarını sonuçlandıramayan iki ekibin mücadelesi 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla ligdeki 3'üncü beraberliğini alan Sakaryaspor, puanını 3'e çıkardı. Amed Sportif Faaliyetler ise 2'nci beraberliğini elde etti ve puanını 2'ye yükseltti.