Haberler TFF 1.Lig

TRANSFER HABERLERİ: Caner Osmanpaşa resmen Kocaelispor'da!

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, stoper Caner Osmanpaşa'yı renklerine bağladı. | Son dakika spor haberleri

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 17:58
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ: Caner Osmanpaşa resmen Kocaelispor'da!

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, stoper Caner Osmanpaşa'yı renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüzle profesyonel futbolcu Caner Osmanpaşa arasında 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hoş geldin Caner." ifadelerine yer verildi.

Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Sivasspor'da forma giyen 36 yaşındaki Osmanpaşa, 29 maçta 3 gol attı.

Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı belli oldu!
G.Saray'dan 45 milyon Euro'luk transfer! Eski Fenerli geliyor
DİĞER
Tescilli güzel Arzum Onan annesiyle tatile çıktı! “Zarafeti ve güzelliği genetikmiş”
Eskişehir'de dehşet: Maske ve çelik yelekle sokağa çıktı önüne geleni bıçakladı | Arda Küçükyetim tutuklandı! YouTube kanalı ortaya çıktı! Yorumlar kan dondurdu
F.Bahçe'de Lille maçı öncesi şok sakatlık!
F.Bahçe'de yeni ayrılık!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı belli oldu! Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı belli oldu! 19:11
F.Bahçe'de Lille maçı öncesi şok sakatlık! F.Bahçe'de Lille maçı öncesi şok sakatlık! 18:50
Leipzig'den kanat takviyesi! Leipzig'den kanat takviyesi! 18:21
F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! 18:13
Kocaelispor'dan stoper takviyesi! Kocaelispor'dan stoper takviyesi! 17:57
Rigas Skola - Santa Coloma maçı ne zaman? Rigas Skola - Santa Coloma maçı ne zaman? 17:53
Daha Eski
Allan Saint-Maximin'den Mourinho itirafı! Allan Saint-Maximin'den Mourinho itirafı! 17:48
Kocaelispor'dan savunmaya takviye! Kocaelispor'dan savunmaya takviye! 17:31
Antalyaspor transferi açıkladı! Antalyaspor transferi açıkladı! 17:03
1 milyar Euro'yu reddetti! 1 milyar Euro'yu reddetti! 16:52
Cephas'ın neden maça gelmediği ortaya çıktı! Cephas'ın neden maça gelmediği ortaya çıktı! 16:37
F.Bahçe'de yeni ayrılık! F.Bahçe'de yeni ayrılık! 16:28