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İsmail tamam

1. Lig’in şampiyonluk favorilerinden Ankaragücü, Adana Demirspor’dan ayrılan sağ bek İsmail Çokçalış’la anlaştı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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İsmail tamam

Trendyol Süper Lig'den düşen Ankaragücü, Kemal Özdeş'i teknik direktörlüğe getirdikten sonra sürpriz bir şekilde 26 gün sonra yolları ayırmıştı. Teknik direktörlüğe Cihat Arslan'ı getiren sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarına hız verdi. Başkent ekibi, Adana Demirspor'dan ayrılan 24 yaşındaki sağ bek İsmail Çokçalış'la anlaştı. İmza atılmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

İLK İMZA YAKINDA

Şu ana kadar transferde sessiz kalan Ankaragücü, ilk imzayı İsmail Çokçalış'a attırmaya hazırlanıyor. Genç savunmacı, geçtiğimiz sezon forma giydiği 15 maçta 1 asist katkısı sağladı. Türkiye'nin A Milli Takımı hariç tüm alt yaş kategorilerinde boy gösterdi. Şu ana kadar kiralıktan dönen futbolcular hariç transfer yapamayan Ankaragücü'nün, Cihat Arslan'ın raporu doğrultusunda imzaları attırmaya başlayacağı öğrenildi.

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