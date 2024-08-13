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Renaldo Cephas'ın neden maça gelmediği ortaya çıktı!

TFF 1. Lig takımlarından Ankaragücü'nde Renaldo Cephas'ın maça çıkmama nedeni ortaya çıktı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 16:37
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Renaldo Cephas'ın neden maça gelmediği ortaya çıktı!

Türkiye 1.Lig takımlarından Ankaragücü'nde Jamaikalı futbolcu Renaldo Cephas'ın maça çıkmama nedeni ortaya çıktı.

Kulüp yetkilisinden edinilen bilgiye göre;"Profesyonel futbolcumuz Renaldo Cephas'ın başka kulüple anlaştığını öğrendik. Futbolcunun kendi isteğiyle maça çıkmadığını notere kanıtlamak için hocamız tarafından maç kadrosuna yazıldı" denildi.

Ankaragücü'nün Jamaikalı futbolcusu Renaldo Cephas geçtiğimiz hafta oynanan Şanlıurfaspor maçında kadroda olmasına rağmen stada gelmeyip antrenmanlara da katılmamıştı. Bunun üzerine başkent ekibinin hocası Cihat Arslan, Şanlıurfaspor maçının ardından Cephas ile ilgili 'Nerede olduğunu bilmiyoruz' demişti. Açıklama üzerine sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde 'Ankaragücü'nün futbolcusu kayboldu' şeklinde haberler ve paylaşımlar yapıldı. Ankaragücü kulübü ise resmi internet sitesinden ise 'Profesyonel futbolcumuz Renaldo Showayne Cephas'ın kaybolduğu hakkında, sosyal medyada ve bazı basın organlarında çıkan haberler asılsızdır' açıklaması geldi.

MAÇA ÇIKMADIĞINI KANITLAMAK İÇİN KADROYA YAZILDI

Konunun gereksiz şekilde uzatıldığını belirten Ankaragücü kulübünden bir yetkili, kaybolduğu iddia edilen futbolcu Renaldo Cephas ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Profesyonel futbolcumuz Renaldo Cephas başka kulüple anlaştığını öğrendik. Futbolcunun kendi isteğiyle maça çıkmadığını notere kanıtlamak için hocamız tarafından maç kadrosuna yazıldı. Kendisi antrenmanlara ve maçlara gelmeme kararı almış. Biz de notere gerekli işlemleri yapması için yardımcı olduk. Konunun uzatılmaması gerekiyor" ifadelerinde bulundu. Diğer yandan kaybolduğu iddia edilen, antrenman ve maçlara gelmeyen Renaldo Cephas'ın sosyal medya paylaşımına göre oyuncunun bir fitness salonunda çalışmaya devam ettiği görüldü.

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