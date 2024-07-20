Engin Can Sakarya’da

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, sol bek Engin Can Aksoy'u kiralık olarak transfer etti. Hatay'da forma giyen 20 yaşındaki Engin Can, 1+1 yıllık imzaladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, sol bek Hamit Kulya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, santrfor Artun Akçakın'a 2 yıllık imza attırdı.

TFF 3. Lig ekibi Çayelispor, 24 Erzincanspor'dan 32 yaşındaki kaleci Erdi Yokuşlu'yu 1 yıllığına renklerine bağladı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Pazarspor, iki futbolcusuyla sözleşme yeniledi. Kanat oyuncusu Yavuz Alemdar ile Göktuğ Yılmaz 'devam' dedi.