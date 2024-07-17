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TRANSFER HABERLERİ | Kocaelispor Ahmet Sağat'ı kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, santrfor Ahmet Sağat'ı renklerine bağladı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2024 Çarşamba 19:45
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TRANSFER HABERLERİ | Kocaelispor Ahmet Sağat'ı kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, santrfor Ahmet Sağat'ı renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Ahmet Sağat arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hoş geldin Ahmet." ifadelerine yer verildi.

Ahmet Sağat için Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un da katılımıyla Körfez Brunga Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Son olarak Çorum FK'de oynayan 28 yaşındaki forvet oyuncusu, geçen sezon forma giydiği 30 maçta takımına 8 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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