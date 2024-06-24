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Ankaragücü'ne servet

1. Lig'e düşen Ankaragücü, servete kondu. Başkent temsilcisi, 26 yaşındaki Boşnak stoperi Mujakic'i Sırp ekibi Partizan Belgrad'a sattı. Sarı-lacivertliler, Partizan'la Mujakic için 900 bin euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaştı. Genç savunmacı, bugün sağlık kontrollerinin ardından 3 yıllık sözleşmeye imza atarak, takımının Slovenya kampına katılacak. Mujakic, geçen sezon 41 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Ankaragücü'ne servet
1. Lig'e düşen Ankaragücü, servete kondu. Başkent temsilcisi, 26 yaşındaki Boşnak stoperi Mujakic'i Sırp ekibi Partizan Belgrad'a sattı. Sarı-lacivertliler, Partizan'la Mujakic için 900 bin euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaştı. Genç savunmacı, bugün sağlık kontrollerinin ardından 3 yıllık sözleşmeye imza atarak, takımının Slovenya kampına katılacak. Mujakic, geçen sezon 41 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.
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