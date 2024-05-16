Bodrum FK 2-0 Boluspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Bodrumspor ile Boluspor, play-off'ta karşılaştı.
Çeyrek final tek maçında Bodrumspor, 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu.
Mücadelede ev sahibi takımın gollerini 80. dakikada Celal Dumanlı ve Haqi kaydetti.
Bodrumspor, yarı finalde Çorum FK-Kocaelispor maçının kazananıyla karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR:
30. dakikada Bodrum FK atağında ceza sahasına yapılan ortada Musah Mohammed'in kafa vuruşunda top direkten döndü.
70. dakikada Oulare'nin sert vuruşunda kaleci Sousa gole izin vermedi.
79. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kenan'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
80. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Celal'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0
MÜCADELEDEN DETAYLAR:
Hakemler: Çağdaş Atalay, Bilal Gölen, Abdullah Uğur Sarı
Bodrum FK: Diogo Sousa, Süleyman, Samet, Kenan (Haqi dk. 94), Ahmet, Üzeyir, Musah, Ali, Gökdeniz (Celal dk. 64), Cenk, Burak (Pedro dk. 89)
Yedekler: Bahri, Ali Eren, Ege, Omar, Tunahan, Pedro, Mustafa, Furkan
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Boluspor: Çağlar, Posmac, Oğuz, Berk, Petar, Naby (Camara dk. 87), Onur, Vusal (Hakan dk. 71), Junior, Daniel, Batuhan (Tunahan dk. 87)
Yedekler: İsmail, Kubilay, İshak, Kerem, Hüsamettin, Abdoulaye, Anıl
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Goller: Celal Dumanlı (dk. 80), Haqi (dk. 96) (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Neby, Petar (Boluspor), Kenan, Ali (Bodrum FK)