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Bodrum FK 2-0 Boluspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol 1. Lig yükselme play-off çeyrek final maçında Bodrumspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Bodrum'da oynanan mücadeleden ev sahibi takım 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Muğla ekibi bu skorla play-off yarı finaline adını yazdırdı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 19:01 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2024 Perşembe 19:17
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Bodrum FK 2-0 Boluspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Bodrumspor ile Boluspor, play-off'ta karşılaştı.

Çeyrek final tek maçında Bodrumspor, 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu.

Mücadelede ev sahibi takımın gollerini 80. dakikada Celal Dumanlı ve Haqi kaydetti.

Bodrumspor, yarı finalde Çorum FK-Kocaelispor maçının kazananıyla karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

30. dakikada Bodrum FK atağında ceza sahasına yapılan ortada Musah Mohammed'in kafa vuruşunda top direkten döndü.

70. dakikada Oulare'nin sert vuruşunda kaleci Sousa gole izin vermedi.

79. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kenan'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

80. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Celal'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

MÜCADELEDEN DETAYLAR:

Hakemler: Çağdaş Atalay, Bilal Gölen, Abdullah Uğur Sarı

Bodrum FK: Diogo Sousa, Süleyman, Samet, Kenan (Haqi dk. 94), Ahmet, Üzeyir, Musah, Ali, Gökdeniz (Celal dk. 64), Cenk, Burak (Pedro dk. 89)

Yedekler: Bahri, Ali Eren, Ege, Omar, Tunahan, Pedro, Mustafa, Furkan

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Boluspor: Çağlar, Posmac, Oğuz, Berk, Petar, Naby (Camara dk. 87), Onur, Vusal (Hakan dk. 71), Junior, Daniel, Batuhan (Tunahan dk. 87)

Yedekler: İsmail, Kubilay, İshak, Kerem, Hüsamettin, Abdoulaye, Anıl

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller: Celal Dumanlı (dk. 80), Haqi (dk. 96) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Neby, Petar (Boluspor), Kenan, Ali (Bodrum FK)

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