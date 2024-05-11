1. Lig'de play-off'a kalan ve küme düşen takımlar belli oldu!

Trendyol 1. Lig'de heyecan 34. hafta maçlarıyla devam etti. 1. Lig'de normal sezon, pazar günü saat 16.00'da oynanan 7 maçla sona erdi.

Oynanan karşılaşmaların ardından Trendyol 1. Lig'de play-off'a kalan ve küme düşen takımlar da belli oldu.

İŞTE PLAY-OFF'A KALAN TAKIMLAR:

Sakaryaspor ligi 3. tamamladı ve adını direkt play-off finaline yazdırdı.

Ligi 4. sırada tamamlayan Bodrumspor, 7. sıradaki Boluspor ile eşleşti.

5. sıradaki Çorumspor ise 6. sıradaki Kocaelispor ile eşleşti.

İŞTE KÜME DÜŞEN TAKIMLAR:

Tuzlaspor

Altay

Giresunspor