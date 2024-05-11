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1. Lig'de play-off 1. tur programı belli oldu!

Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur programı belli oldu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 22:41
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1. Lig'de play-off 1. tur programı belli oldu!

Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur eşleşmelerinin programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. tur karşılaşmaları 16 Mayıs Perşembe günü tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Sezonu üçüncü sırada bitiren Sakaryaspor'un doğrudan finale yükseldiği play-off etabının 1. turunda Bodrum FK ile Boluspor, Ahlatcı Çorum FK ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek.

1. tur karşılaşmalarının programı şöyle:

16 Mayıs Perşembe:

17.00 Bodrum FK-Boluspor (Bodrum İlçe)

20.00 Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor (Çorum Şehir)

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