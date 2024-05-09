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Trendyol 1. Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

Trendyol 1. Lig'in 34. ve son hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 12:47
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Trendyol 1. Lig'de son hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!

Trendyol 1. Lig'in 34. ve son hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, mücadelelerde düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

14.00 Ankara Keçiörengücü-Altay: İlker Yasin Avcı

17.00 Bitexen Giresunspor-Ümraniyespor: Burak Olcar

11 Mayıs Cumartesi:

16.00 Göztepe-Bodrum FK: Murat Erdoğan

16.00 Boluspor-Ahlatcı Çorum FK: Mert Güzenge

16.00 Adanaspor-Teksüt Bandırmaspor: Mehmet Türkmen

16.00 Erzurumspor FK-Eyüpspor: Davut Dakul Çelik

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Manisa FK: Muhammet Ali Metoğlu

16.00 Tuzlaspor-Gençlerbirliği: Yasin Kol

16.00 Kocaelispor-Sakaryaspor: Burak Pakkan

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