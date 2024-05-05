Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Sakaryaspor, sahasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı. Kulübün konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

BURAK SÜLEYMAN'IN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Yeşil siyahlı kulüpten yapılan açıklamada; Profesyonel futbolcumuz Burak Süleyman'a yönetim kurulumuzun kararıyla sezon sonuna kadar izin verilmiştir ve mevcut sözleşmesi sonlandırılmıştır. Kamuoyuna duyurulur. ifadeleri yer aldı.