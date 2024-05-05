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Sakaryaspor Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı!

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında evinde Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Sakaryaspor'da teknik direktör Tuncay Şanlı ve takım kaptanı Burak Süleyman ile yollar ayrıldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 20:13 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 20:18
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Sakaryaspor Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı!

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Sakaryaspor, sahasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından Sakaryaspor, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı. Kulübün konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

BURAK SÜLEYMAN'IN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Yeşil siyahlı kulüpten yapılan açıklamada; Profesyonel futbolcumuz Burak Süleyman'a yönetim kurulumuzun kararıyla sezon sonuna kadar izin verilmiştir ve mevcut sözleşmesi sonlandırılmıştır. Kamuoyuna duyurulur. ifadeleri yer aldı.

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