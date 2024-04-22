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Sakarya tam gaz

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Keçiörengücü ile karşılaştı. Heyecan dolu mücadele Sakaryaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Tatangalar'ın gollerini 18 ve 45'te Yonathan Del Valle kaydetti. Keçiörengücü'nde fileleri 66'ncı dakikada Melih İnan havalandırdı. Bu sonucun ardından Sakaryaspor puanını 54'e yükseltti. Keçiörengücü ise 36 puanda kaldı. Sakaryaspor haftaya Giresunspor'a konuk olacak, Keçiörengücü ise Ümraniyespor ile karşılaşacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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Sakarya tam gaz
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Keçiörengücü ile karşılaştı. Heyecan dolu mücadele Sakaryaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Tatangalar'ın gollerini 18 ve 45'te Yonathan Del Valle kaydetti. Keçiörengücü'nde fileleri 66'ncı dakikada Melih İnan havalandırdı. Bu sonucun ardından Sakaryaspor puanını 54'e yükseltti. Keçiörengücü ise 36 puanda kaldı. Sakaryaspor haftaya Giresunspor'a konuk olacak, Keçiörengücü ise Ümraniyespor ile karşılaşacak.
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