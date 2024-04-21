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Giresunspor'dan kötü istatistik!

Son dakika spor haberleri... Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, ligin ikinci devresinde oynadığı 14 maçta galibiyet elde edemedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 12:43
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Giresunspor'dan kötü istatistik!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, ligin ikinci devresinde oynadığı 14 maçta galibiyet elde edemedi. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Giresun ekibi için sezonun ikinci yarısında da işler istenildiği gibi gitmiyor.

Transfer yasağı nedeniyle altyapı takviyeli gençlerden kurulu bir ekiple mücadele eden yeşil beyazlılar, bu devrede 14 karşılaşmanın 13'ünde mağlup oldu.

Giresun ekibi, kendi evinde sadece Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen lider Eyüpspor ile golsüz berabere kalarak 1 puan almayı başardı.

Dün sahasında Göztepe'ye 3-0 yenilen Giresunspor, böylelikle üst üste 10. mağlubiyetini yaşamış oldu.

Sezonun ikinci devresinde Bitexen Giresunspor, gol yollarında da büyük sıkıntı yaşadı. Geride kalan 14 maçta Doğu Karadeniz ekibi sadece Boluspor ve Erzurumspor FK karşısında birer kez gol sevinci yaşadı.

Bitexen Giresunspor, ligde elde ettiği 2 galibiyeti de sezonun ilk yarısında elde etmişti.

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