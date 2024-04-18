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Büyük heyecan
Son virajın dönülmeye başladığı Trendyol 1. Lig'de heyecan giderek artıyor. 3. sıradaki Çorumspor'dan 9'uncu Gençlerbirliğ'ne kadar 8 takımın Play-Off'a kalma şansı var. Play-Off hattında yer alan 5 takım arasında ise 3. olma yarışının son ana kadar sürmesi bekleniyor. Bu takımların birbirleriyle oynayacak olduğu maçlar büyük önem taşıyacak ve sıralamanın şekillenmesinde belirleyici olacak. 3.olan takımın Süper Lig'e yükselmek için final maçı oynayacağı ligde 4. sıradaki takım 7. takımla, 5. sıradaki takım ise 6. sıradaki takımla çeyrek final oynayacak.
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