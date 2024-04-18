Haberler TFF 1.Lig Büyük heyecan

Büyük heyecan

Son virajın dönülmeye başladığı Trendyol 1. Lig'de heyecan giderek artıyor. 3. sıradaki Çorumspor'dan 9'uncu Gençlerbirliğ'ne kadar 8 takımın Play-Off'a kalma şansı var. Play-Off hattında yer alan 5 takım arasında ise 3. olma yarışının son ana kadar sürmesi bekleniyor. Bu takımların birbirleriyle oynayacak olduğu maçlar büyük önem taşıyacak ve sıralamanın şekillenmesinde belirleyici olacak. 3.olan takımın Süper Lig'e yükselmek için final maçı oynayacağı ligde 4. sıradaki takım 7. takımla, 5. sıradaki takım ise 6. sıradaki takımla çeyrek final oynayacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Büyük heyecan
Son virajın dönülmeye başladığı Trendyol 1. Lig'de heyecan giderek artıyor. 3. sıradaki Çorumspor'dan 9'uncu Gençlerbirliğ'ne kadar 8 takımın Play-Off'a kalma şansı var. Play-Off hattında yer alan 5 takım arasında ise 3. olma yarışının son ana kadar sürmesi bekleniyor. Bu takımların birbirleriyle oynayacak olduğu maçlar büyük önem taşıyacak ve sıralamanın şekillenmesinde belirleyici olacak. 3.olan takımın Süper Lig'e yükselmek için final maçı oynayacağı ligde 4. sıradaki takım 7. takımla, 5. sıradaki takım ise 6. sıradaki takımla çeyrek final oynayacak.
DİĞER
Son dakika haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Kanarya'dan flaş transfer girişimi...
Emekliye yeni aylık: Taban tutar değişecek mi? Emekliler Yılı kapsamında hangi destekler gündemde? Neler bekleniyor?
G.Saray'a Çek bir stoper!
Muriqi'den transfer kararı! F.Bahçe...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstikrarsız Sakaryaspor!
Boluspor averajla play-off hattında
İstanbul namaz vakitleri 18 Nisan Perşembe
Canlı döviz ve altın kuru takibi!
Cumartesi İstanbul'da yağmur var mı?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tarihi maçta kazanan R. Madrid Tarihi maçta kazanan R. Madrid 00:54
Bayern Münih yarı finalde! Bayern Münih yarı finalde! 00:09
G.Saray'dan yılın transferi! G.Saray'dan yılın transferi! 23:30
İsmail Kartal'dan sakatlıklar hakkında açıklama! İsmail Kartal'dan sakatlıklar hakkında açıklama! 23:26
Muriqi'den transfer kararı! F.Bahçe... Muriqi'den transfer kararı! F.Bahçe... 23:26
Özbek'ten çarpıcı açıklama! "Pis bir oyun oynamaya..." Özbek'ten çarpıcı açıklama! "Pis bir oyun oynamaya..." 23:26
Daha Eski
Şampiyonluk oranları güncellendi! Şampiyonluk oranları güncellendi! 23:26
Son durumları belli oldu! A.Gücü maçında... Son durumları belli oldu! A.Gücü maçında... 23:26
G.Saray'dan yüzyılın transferi! Yer yerinden oynayacak G.Saray'dan yüzyılın transferi! Yer yerinden oynayacak 23:26
Juve ile nikah tazeliyor! İşte yeni maaşı Juve ile nikah tazeliyor! İşte yeni maaşı 23:26
F.Bahçe'ye Samet Akaydin piyangosu! F.Bahçe'ye Samet Akaydin piyangosu! 23:26
Yunus Akgün G.Saray'a dönecek mi? Flaş iddia Yunus Akgün G.Saray'a dönecek mi? Flaş iddia 23:25