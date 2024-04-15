Erzurumspor - Sakaryaspor: 0-0 | MAÇ SONUCU-ÖZET

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından Sakaryaspor, 51 puanla haftayı 5. sırada tamamladı. Erzurumspor ise play-off potasının 5 puan gerisinde 10. sırada yer aldı.
Ligin bir sonraki haftasında Sakaryaspor, Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Erzurum ise Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Erkan Akbulut, Harun Reşit Güngör
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Süleyman Koç (Dk. 67 Mustafa Gürkan Varlık), Estrela, Sefa Akgün, Ufuk Budak, Rosheuvel (Dk. 60 Özgür Sert), Muhammed Furkan Özhan (Dk. 88 Muhammed Emin Yavaş), Eren Tozlu
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Rotman, Isaac Donkor, Bülent Uzun, Hasan Kılıç, Murat Cem Akpınar (Dk. 86 Muhammed Himmet Ertürk), Roshi, Burak Süleyman (Dk. 72 Del Valle), Dimitrov (Dk. 72 Samed Onur), Kasongo (Dk. 83 Dino)