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Altay 1-3 Çorum FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Altay sahasında Çorum FK'yı ağırladı. Mücadeleyi 3-1 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Çorum FK'ya galibiyeti getiren golleri Ahmet İlhan, Nalepa ve Suat kaydetti. Altay'ın tek golü Salih'ten geldi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 21:16
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Altay 1-3 Çorum FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 30'uncu hafta mücadelesinde Play-Off hattında yer alan Çorum FK, deplasmanda geçen hafta küme düşmesi kesinleşen Altay'ı 3-1 mağlup etti.

Konuk takım 16'ncı dakikada Ahmet İlhan'ın golüyle öne geçerken, ev sahibi ekip 31'inci dakikada Salih ile beraberliği yakaladı. Çorum temsilcisi 38'inci dakikada Nalepa'nın golüyle tekrar öne geçip ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Çorum FK, 90+4'üncü dakikada Suat'ın attığı golle 3-1'lik galibiyete ulaştı. Bu sonuçla Çorum FK, 52 puana ulaşıp maç fazlasıyla 3'üncü sıraya yükseldi. Üst üste 6'ncı mağlubiyetini alan Altay ise 15 puanda kaldı.

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