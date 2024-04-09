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Hedef aynı

Kocaelispor Başkanı Durul: Puan kayıpları olacaktır ancak hedeften asla kopmadık. Yolumuzun sonu Süper Lig olacak

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2024 Salı 06:50
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Hedef aynı

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra yaptığı açıklamada, hedeflerinde bir sapma olmadığını ifade ederken, "Yolun sonu Süper Lig olacak" dedi. Başkan Durul, "Çorum'da maçın başından sonuna kadar stadyumda hiç susmayan taraftarlarımıza ve ekranları başında yürekleri Kocaelispor için atan tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

ASLA VAZGEÇMEYİZ

Durul şöyle devam etti: Bazen puan kayıpları olabilir ancak bugün yolumuzdan ve hedefimizden sapma yoktur. Buradan hep birlikte daha da güçlenerek çıkacağız inşallah. İnancımız odur ki yolun sonu Süper Lig olacak. Biz takımımıza güveniyoruz. Yarışı asla bırakmayacak ve büyük özlemi sonlandıracağız. Hedefimizden kopmadık, kopmayacağız. Savaşmaya aynen devam edeceğiz."

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