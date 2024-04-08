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Göztepe 3-0 Erzumspor FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Göztepe evinde Erzumspor FK'yı 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2024 Pazartesi 23:00
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Göztepe 3-0 Erzumspor FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Göztepe, konuk ettiği Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti.

Puanını 59 yapan İzmir ekibi 2. sıradaki yerini korudu.

Erzurumspor ise 40 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

1. dakikada Ogün'ün sağ çaprazdan pasında Romulo kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

41. dakikada Eren'in sağ kenardan çevirdiği pasta, Furkan ön direkte topa dokundu ancak kaleyi tutturamadı.

53. dakikada Celil sağdan rakibini geçip ortasını açtı, Messaoudi kafa vuruşunu yaptı ve kaleci Göktuğ gole izin vermedi.

71. dakikada Yalçın'ın savunma arkasına attığı topla sağ çaprazda buluşan Romulo, uzak köşeye şutunu atarak topu filelere gönderdi. 2-0

76. dakikada Dennis, ceza sahası dışında şutunu çekti ve savunmaya çarpan top kaleciyi şaşırtarak ağlarla buluştu. 3-0

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