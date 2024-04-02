Dadaş pusuda

Ligde 37 puanla 10. sırada yer alan ve kendini puan cetvelinin güvenli bölgesinde tutmaya çalışan Erzurumspor FK, perşembe günü karşı karşıya geleceği Giresunspor maçı için hazırlanıyor. Oyuncularına mutlak 3 puan talimatı veren Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Şimdi Giresunspor maçı var ve bizim adımıza çok önemli bir maç. İlk hedefimiz bu ligde kalıcı olup taraftarımızı memnu etmek. Şu an alttaki takımlarla ligin son 7 haftasına girdiğimizde 10 puanlık bir avantajımız var. Tuzla maçından sonra hedefimizi yükselttik. Play-off'a kalabilirsek orada mücadele edeceğiz. Matematiksel olarak ligin altından kurtulmak en gerçekçi hedef" dedi.