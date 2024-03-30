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İşte Arda Turan'ın birlikte oynadığı en iyi 11!

Son dakika spor haberleri... Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, futbolculuk döneminde birlikte oynadığı en iyi 11'i İspanyol basınından Marca'ya açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 16:48
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İşte Arda Turan'ın birlikte oynadığı en iyi 11!

Avrupa'da Galatasaray sonrası Atletico Madrid ve Barcelona formaları giyen Arda Turan, birlikte oynadığı futbolculardan kurulu ilk 11'i Marca'ya açıkladı.

İşte Arda Turan'ın birlikte oynadığı en iyi 11!

Kaleci: Thibaut Courtois

İşte Arda Turan'ın birlikte oynadığı en iyi 11!

Sağ bek: Dani Alves

İşte Arda Turan'ın birlikte oynadığı en iyi 11!

Stoper: Gerard Pique

İşte Arda Turan'ın birlikte oynadığı en iyi 11!

Stoper: Diego Godin

İşte Arda Turan'ın birlikte oynadığı en iyi 11!

Sol bek: Filipe Luis

İşte Arda Turan'ın birlikte oynadığı en iyi 11!

Orta saha: Andres Iniesta

İşte Arda Turan'ın birlikte oynadığı en iyi 11!

Orta saha: Sergio Busquets

İşte Arda Turan'ın birlikte oynadığı en iyi 11!

Orta saha: Koke

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