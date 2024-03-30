İşte Arda Turan'ın birlikte oynadığı en iyi 11!
Son dakika spor haberleri... Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, futbolculuk döneminde birlikte oynadığı en iyi 11'i İspanyol basınından Marca'ya açıkladı.
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Stoper: Gerard Pique
Stoper: Diego Godin
Sol bek: Filipe Luis
Orta saha: Andres Iniesta
Orta saha: Sergio Busquets
Orta saha: Koke
Forvet: Neymar
Forvet: Lionel Messi
Forvet: David Villa
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