Giresunspor 0-3 Tuzlaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Tuzlaspor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Çotanak Stadı'ndaki zorlu karşılaşmayı konuk ekip Tuzlaspor 3-0 kazandı. Konuk ekibin galibiyeti getinre gollerini 23. dakikada Luka Stankovski, 90. dakikada Enishan Ceylan (kk) ve William Togui kaydetti. Tuzlaspor'da Sadık Baş 64. dakikada kırmızı kart görererek takımını 10 kişi bıraktı.
Puanını 31'e yükseltten İstanbul temsilcisi 15. sırada yer aldı. Giresunspor ise 7 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR:
6. dakikada Tuzlaspor'da Sadık, sağ kanattan ceza sahasına yaptığı orta savunmadan sekerken, devamında Umar'ın şutunda top üstten dışarı gitti.
23. dakikada Tuzlaspor'un atağında savunmadan seken topu Mamba, Bangoura'ya bıraktı. Bangoura, pasını ceza sahasında bulunan Stankovski'ye verdi. Stankovski bekletmeden şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu. 0-1
62. dakikada gole yaklaşan Giresunspor'da Faruk Can'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Emre topu güçlükle kornere çeldi.
64. dakikada Tuzlaspor'da Sadık, rakibine yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
75. dakikada Giresunspor'da Faruk Can sol kanattan yaptığı ortaya kale önünde bulunan Mert Han kafayla vurdu ancak top az farkla dışarı çıktı.
90+2. dakikada Tuzlaspor'da Novakovis, orta alandan aldığı topla hızla ilerledi. Ceza sahası dışı sağ çaprazdan içeriye çevirdiği top Enishan'ın ters vuruşunda filelere gitti.
90+4. dakikada Tuzlaspor'da Togui, ceza alanı yakınlarında Bakhtiyar'dan aldığı pasla içeri girerek rakibinden sıyrıldı ve sağ ayağıyla vurarak topu ağlara gönderdi. 0-3