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Sakaryaspor 2-0 Boluspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Son dakika spor haberleri...Trendyol 1. Lig 29. haftasında Sakaryaspor sahasında Boluspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip rakibini 2-0 mağlup etti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 22:31
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Sakaryaspor 2-0 Boluspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig 29. haftasında Sakaryaspor ile Boluspor karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı Sakaryaspor 2-0 kazandı.

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Yonathan Del Valle, 43. dakikada Odise Roshi kaydetti.

Sakaryaspor'da Erdi Dikmen, karşılaşmanın 52. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla birlikte Sakaryaspor, puanını 50 yaptı. Boluspor ise 43 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Sakaryaspor, Erzurumspor deplasmanına gidecek. Boluspor, sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek.

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