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Adanaspor 1 - 0 Eyüpspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Adanaspor'a konuk olan lider Eyüpspor, 10 kişi kalan rakibine 1-0 mağlup oldu ve Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileyemedi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 18:59
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Adanaspor 1 - 0 Eyüpspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Adanaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'ndaki müsabakayı 1-0 ev sahibi takım kazandı.

Ligde kalma mücadelesi veren Adana temsilcisine galibiyeti getiren golü 60. dakikada Junior Fernandes kaydetti.

Turuncu-beyazlılar, 17. dakikada Check Diakite'nin direkt kırmızı kart görmesi nedeniyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Adanaspor, bu sonuçla puanını 30'a yükseltti.

Bu mağlubiyetle Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi garantileme şansını tepen lider Eyüpspor ise 64 puanda kaldı.

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