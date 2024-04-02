Kader haftası

Trendyol 1. Lig'de sert bir düşüş yaşayan ve tabloda 5. sıraya kadar gerileyen Kocaelispor, gözünü milli aranın ardından yarın sahasında oynayacağı Göztepe maçına dikti. Rakibini yenmek isteyen yeşil-siyahlılar hem yarışa yeni-den ortak olmak hem de moral depolamak istiyor. Milli ara boyunca aralıksız çalışmalarını sürdüren Kocaelispor'da Teknik Direktör Mustafa Gürsel, takımı hazırlıyor.

GÜRSEL İNANIYOR

Bu büyük maç öncesi sakatlığı devam devam eden Fofana ve Giorgi Kharaishvili ile birlikte cezalı olan Oğuz Ceylan ve Davit Skhirtladze kadroda yer alamayacaklar. Sakatlıklarını atlatan kaleci Gökhan Değirmenci, Beridze ve Kouakou ise görev verilmesi halinde müsabakada forma forma giyebilecek. Mustafa Gürsel'in Göztepe'yi ezberlediği ve ona göre bir taktikle sahaya çıkarak 3 puan kovalacağı belirtiliyor.