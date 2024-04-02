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Göz-Göz hazır

Bitime 7 maç kala takipçisi Sakaryaspor’un 9 puan önünde ikinci sırada yer alan sarı-kırmızılılar, Kocaeli’de kazandığı takdirde çok büyük avantajı eline geçirecek.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 06:50
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Göz-Göz hazır

1. Lig'de milli aranın ardından 28. hafta müsabakasında yarın Kocaelispor'a konuk olacak Göztepe, Süper Lig yolunda dev bir adım atmak istiyor. Bitime 7 maç kala takipçisi Sakaryaspor'un 9 puan önünde 2. sırada yer alan sarıkırmızılılar, Kocaeli'de kazandığı takdirde çok büyük avantajı eline geçirecek. Rakibini de ilk 2 yarışında saf dışı bırakacak Göz-Göz, 2 sene önce veda ettiği devler arenası için geri sayıma geçecek. Bu sezon özellikle dış sahada çok iyi sonuçlara imza atan sarı-kırmızılılarda taraftarlar da kendilerine ayrılan deplasman tribünü biletlerini tamamen tüketti.

STOILOV'DEN SON VURUŞ UYARISI

Göztepe'nin başında çıktığı 15 maçın 11'ini kazanan 3'ünde beraberlik alıp sadece 1 mağlubiyet elde eden teknik direktör Stanimir Stoilov ise oyuncularına uyarılarda bulundu. Öncelikle zorlu bir deplasman maçı oynayacaklarını takıma ileten Stoilov'un, "Sakin kalacağız. Rakibimiz de bizim maçımızı çıkış olarak görecek. Herkes sahadaki işine odaklanacak. Özellikle son vuruşlar konusunda becerikli ve dikkatli olacağız. Çoğu maçta fırsatları kaçırdık, bu kez böyle yapmamalıyız" dediği öğrenildi. Göztepe deplasman lideri.

BEŞ MAÇTIR KAYBETMİYOR

Süper Lig'deki son deplasman mağlubiyetini Aralık 2023'te Bodrum'a karşı alan Göztepe, o günden sonra konuk olduğu Sakaryaspor, Bandırmaspor, Adanaspor ve Şanlıurfaspor mücadelelerini kazanırken, Çorum FK ile de berabere kaldı. Böylece İzmir ekibi, deplasmanda 5 maçtır yenilmiyor.

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