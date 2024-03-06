Sakarya'nın gözü dışarıda!

Trendyol 1. Lig'de zirve mücadelesi veren Sakaryaspor'da yüzler gülüyor. Geçen hafta evinde konuk ettiği Manisa FK'yı 2-0 yenerek içerde üst üste 3. galibiyetini elde eden Tatangalar, bu performansı deplasmana da taşımak istiyor. Dün yaptığı antrenmanla hafta sonu Adanaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren yeşil- siyahlılarda teknik direktör Tuncay Şanlı, oyuncularını 3 puana şartlandırdı. Dışardaki son dört maçında galibiyete hasret olan Marmara ekibinin başarılı hocası, "İlk iki iddiamız matematiksel olarak devam ettiği müddetçe elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Adana'da kazanıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Hedefimiz ilk 2 ama en kötü ihtimalle 3. olup finali garantilemeliyiz" diye konuştu.