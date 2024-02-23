Seri peşindeyiz

Süper Lig'i hedefleyen Bandırmaspor, evinde yarın oynayacağı Ümraniye maçına kilitlendi. Deplasmandaki Gençlerbirliği galibiyetini Ümraniyespor'u yenerek perçinlemek istediklerini söyleyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Biz artık sahamızdaki her maçı kazanmak istiyoruz. Moral motivasyonumuz, enerjimiz yüksek, bunu maça yansıtmamız gerekiyor. Çok doğru çalışıyoruz. Bu çalışmayı da sahada en iyi şekilde uygularsak, bu maçta da üç puan hedefliyoruz. Play-Off'un içindeyiz. Hedefimiz bunu sürdürmek, takımımızı yukarıya doğru taşımak ve seri yakalamak" diye umut dağıttı.