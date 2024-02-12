Eyüpspor 1-0 Gençlerbirliği (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Eyüpspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi 1-0 kazanan İstanbul ekibi 3 puanın sahibi oldu.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 18. dakikada Gianni Bruno kaydetti.

Bu sonuçla Eyüpspor puanını 52'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Gençlerbirliği ise 32 puanda kaldı.

Önümüzdeki hafta Eyüpspor deplasmanda Ümraniyespor'un konuğu olacak. Gençlerbirliği sahasında Bandırmaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada sol taraftan Jimmy Durmaz'ın kullandığı serbest vuruşta altıpas çizgisinin sağ tarafında Amilton'un yaptığı kafa vuruşunda kaleci Berke Özer'in kurtarışında meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

12. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortada ön direkte Ampem'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

18. dakikada Murat Uçar'ın pasında ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Ampem'in içeri çevirdiği topta penaltı noktası üzerinden Bruno'nun sağ ayağıyla yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 1-0

49. dakikada sol kanatta topla buluşan Recep Niyaz'ın pasında ceza yayı sağ tarafında Fredy'nin yerden uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Çetin'in müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

60. dakikada Fredy'nin pasında topla buluşan Ampem, ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

66. dakikada Recep Niyaz'ın pasında topa birlikte sağ taraftan ceza sahasına giren Ampem'in vuruşunda kaleci Ertuğrul Çetin'in müdahalesi sonrası savunma topu kornere gönderdi.

90+2. dakikada sol taraftan ceza sahasına yapılan ortada altıpas çizgisi üzerinde Amilton'un yaptığı kafa vuruşunda kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.