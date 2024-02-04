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Süper Göztepe

Altay’ı 4-0 yenen Göz-Göz, Süper Lig yürüyüşünü sürdürdü. Yalçın Kayan iki golle zaferin mimarı oldu

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 06:50
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Süper Göztepe

Trendyol 1. Lig'de İzmir derbisinde Göztepe ile Altay karşı karşıya geldi. Zirve mücadelesi veren Göz-Göz, evindeki mücadeleden 4-0'lık farklı bir zaferle ayrıldı. Karşılaşmanın açılış golünü 45+2'de Yalçın Kayan kaydetti. İkinci yarıda bir kez daha sahneye çıkan Yalçın, 58'de kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak farkı ikiye çıkarttı.

KAPANIŞ TAHA'DAN

Derbide rakibine üstünlük kuran Göztepe, 72'de Messaoudi'yle 3-0'ı buldu. 90+3'te son sözü söyleyen Taha skoru belirledi: 4-0. İzmir derbisinde farklı zafere uzanan sarı-kırmızılılar, puanını 42'ye yükselterek Süper Lig yürüyüşünü sürdürdü. 11 puanda kalan Altay ise ligde kalma umutlarını tüketmeye devam etti.

42 puana yükselen Göztepe, gelecek hafta Bandırma'yla karşılaşacak.

STOILOV: ÇOK MUTLUYUZ

Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoilov, derbiden zaferle ayrıldıkları için mutlu olduğunu söyledi. Stoilov, "Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Çalıştıklarımızın karşılığını sahada aldık. 3 puan için çok mutluyuz. Gelecek haftalarda iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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