Adanaspor Tuzlaspor 2-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig 22. hafta karşılaşmasında Adanaspor konuk ettiği Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etti.
Adanaspor'a galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Junior Fernandes ve 74. dakikada Fatih Kurucuk kaydetti.
Tuzlaspor'un tek golünü ise 39. dakikada Mehmet Coşkun kaydetti.
Adanaspor bu galibiyetle puanını 23'e çıkarırken, Tuzlaspor ise 22 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada Mamba sol kanattan ceza sahasına girip topu sağına çektikten sonra şutunu çekti. Meşin yuvarlak auta çıktı.
13. dakikada ceza sahası yayında topu alan Dabo gelişine şutunu çekerken kaleci Kurtuluş topu kornere çeldi.
29. dakikada Fernandes ceza sahasının solundan kaleye şutunu çekti. Kaleci Kurtuluş topu kurtarırken seken topu savunmada Gameli kornere gönderdi.
39. dakikada ceza sahasının solunda top ile buluşan Mehmet Coşkun'un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
45+2. Dakikada ceza sahası solundan topu alan Stankovski direk şutunu çekti. Top kaleci Ahmet Said'de kaldı.
52. dakikada Ciss'in şutunda savunmadan dönerken hakem Tolga Güldibi, elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
54. dakikada penaltı vuruşunu başına geçen Fernandes meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
74. dakikada ceza sahasında Mehmet'in ayağından açtığı topu önünde bulan Fatih Kurucuk gelişine şutunu çekerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1