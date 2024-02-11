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Boluspor 1-1 Kocaelispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Boluspor ile Kocaelispor 1-1 berabere kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 18:44
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Boluspor 1-1 Kocaelispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Boluspor, konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9'uncu dakikada ceza sahası içerisinde Beridze'nin şutu üst direkten geri döndü. Atağın devamında tekrar topla buluşan Beridze'nin kalenin sol köşesine düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

32'nci dakikada Boluspor atağında Avramovski'nin ceza sahası içerisine açtığı ortaya Posmac kafayla vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

76'ncı dakikada Boluspor'da ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topla buluşan Tunahan Çiçek'in şutu az farkla dışarıya gitti.

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