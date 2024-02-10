Haberler TFF 1.Lig Bodrum FK Sakaryaspor: 0-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Bodrum FK Sakaryaspor: 0-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig 22. hafta mücadelesinde Bodrum FK, evinde Sakaryaspor'u konuk etti. Play-Off hattının yakından ilgilendiren karşılaşma 0-0 sona erdi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 16:41
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Bodrum FK Sakaryaspor: 0-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol 1. Lig 22. hafta mücadelesinde Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig 22. hafta mücadelesinde Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

44+4. dakikada etkili gelen Bodrum FK'da ceza sahası dışından Üzeyir'in sert vuruşunda kaleci topu oyun alanında tuttu.

47. dakikada etkili gelen Sakaryaspor'da kaleciyle karşı karşıya kalan Roshi'nin vuruşunda kaleci topu oyun alanında tuttu.

55. dakikada ceza sahası içinde Roshi'nin kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

76. dakikada Bodrum FK'da Pedro'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

79. dakikada Roshi, rakibi Furkan'a yaptığı müdahaleden sonra ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

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