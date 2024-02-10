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Altay 0-0 Erzurum FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Altay ile Erzurum FK golsüz berabere kaldı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 21:14
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Altay 0-0 Erzurum FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1'inci Lig'de 22'nci hafta mücadelesinde Altay evinde Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla düşme hattındaki İzmir temsilcisi 12 puana ulaşırken, Erzurum ekibinin puanı 27'ye yükseldi.

20'nci dakikada konuk ekip tehlikeli geldi. Sağdan kazanılan serbest vuruşta Mustafa Yumlu'nun kafayla indirdiği topu sol çaprazdan Orhan kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta gitti.

24'üncü dakikada Altay'ın soldan kazandığı kornerde Özgür ceza sahasına ortaladı, Ceyhun'un kafa şutunda top yandan dışarı çıktı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

64'üncü dakikada ev sahibi ekibin sağ çaprazdan kazandığı frikikte Özgür içeri kesti, Kuban'ın kafa vuruşunda top üst direkten döndü.

85'inci dakikada konuk ekip sağdan korner kazandı. Sefa'nın ortasında arka direkte Eren kafayı vurdu meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşma golsüz sona erdi.

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