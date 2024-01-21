Caner Erkin maça damga vurdu! Kocaelispor - Eyüpspor maçında...
Son dakika spor haberleri: TFF 1. Lig'de haftanın maçında Kocaelispor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Kritik maçta kazanan 2-1'lik skorla Körfez ekibi oldu. Maçın son anlarında ise Caner Erkin'in taraftarla yaşadığı olay damga vurdu. İşte o anlar...
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Deplasmanda oynadığı son iki maçı kaybeden Eyüpspor 45 puanda kalırken 3 maç sonra galip gelen Kocaelispor puanını 36'ya yükseltti.
CANER ERKİN'İN GERGİN ANLARI
Maçın uzatma dakikalarında beraberlik golünü arayan Eyüpspor'da kaptan Caner Erkin, taç atışı kullanacağı anda sahaya başka bir topun atılmasına çok sinirlendi ve elindeki topu tribünlere dikti.
Caner Erkin'in de bu anlarda taraftarlara tepki gösterdiği görüldü.
Bu hareketi sonrası sarı kart gören 36 yaşındaki futbolcu, mağlubiyetin ardından da rakip taraftarların yoğun protestosu eşliğinde soyunma odasına gitti.
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