Haberler TFF 1.Lig Caner Erkin maça damga vurdu! Kocaelispor - Eyüpspor maçında...

Caner Erkin maça damga vurdu! Kocaelispor - Eyüpspor maçında...

Son dakika spor haberleri: TFF 1. Lig'de haftanın maçında Kocaelispor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Kritik maçta kazanan 2-1'lik skorla Körfez ekibi oldu. Maçın son anlarında ise Caner Erkin'in taraftarla yaşadığı olay damga vurdu. İşte o anlar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 10:19
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Caner Erkin maça damga vurdu! Kocaelispor - Eyüpspor maçında...

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Kocaelispor, Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

Caner Erkin maça damga vurdu! Kocaelispor - Eyüpspor maçında...

Eyüpspor'da kaptan Caner Erkin, maçın sonlarında rakip taraftarlarla gerginlik yaşadı.

Caner Erkin maça damga vurdu! Kocaelispor - Eyüpspor maçında...

Ev sahibi ekibin gollerini 14. dakikada Candeias ve 69. dakikada Tanque atarken Eyüpspor'un sayısını 23. dakikada Bruno kaydetti.

Caner Erkin maça damga vurdu! Kocaelispor - Eyüpspor maçında...

Deplasmanda oynadığı son iki maçı kaybeden Eyüpspor 45 puanda kalırken 3 maç sonra galip gelen Kocaelispor puanını 36'ya yükseltti.

Caner Erkin maça damga vurdu! Kocaelispor - Eyüpspor maçında...

CANER ERKİN'İN GERGİN ANLARI

Maçın uzatma dakikalarında beraberlik golünü arayan Eyüpspor'da kaptan Caner Erkin, taç atışı kullanacağı anda sahaya başka bir topun atılmasına çok sinirlendi ve elindeki topu tribünlere dikti.

Caner Erkin maça damga vurdu! Kocaelispor - Eyüpspor maçında...

Caner Erkin'in de bu anlarda taraftarlara tepki gösterdiği görüldü.

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