Caner Erkin maça damga vurdu! Kocaelispor - Eyüpspor maçında...

Deplasmanda oynadığı son iki maçı kaybeden Eyüpspor 45 puanda kalırken 3 maç sonra galip gelen Kocaelispor puanını 36'ya yükseltti.

CANER ERKİN'İN GERGİN ANLARI Maçın uzatma dakikalarında beraberlik golünü arayan Eyüpspor'da kaptan Caner Erkin, taç atışı kullanacağı anda sahaya başka bir topun atılmasına çok sinirlendi ve elindeki topu tribünlere dikti.