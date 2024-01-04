Sinan Gümüş Eyüpspor'a transfer oldu!

Trendyol 1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan Eyüpspor, son olarak Antalyaspor forması giyen Sinan Gümüş'ü renklerine bağladı.
Eyüpspor sosyal medya hesabından, Eyüpspor'a Hoş Geldin Sinan Gümüş! Eyüpspor'umuz, Antalyaspor'dan tecrübeli hücum oyuncusu Sinan Gümüş'ü 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. Sinan Gümüş'e 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz. mesajıyla transferi duyurdu.
Sinan Gümüş kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe, Genoa ve Antalyaspor formalarını giydi.
Eyüpspor'a Hoş Geldin Sinan Gümüş! Eyüpspor'umuz, Antalyaspor'dan tecrübeli hücum oyuncusu Sinan Gümüş'ü 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. Sinan Gümüş'e 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz. ⚽ @sinanguemues18 pic.twitter.com/8ccYAb1vCp— Eyüpspor (@eyupsporkulubu) January 4, 2024