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Sinan Gümüş Eyüpspor'a transfer oldu!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, son olarak Antalyaspor forması giyen Sinan Gümüş'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 15:30
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Sinan Gümüş Eyüpspor'a transfer oldu!

Trendyol 1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan Eyüpspor, son olarak Antalyaspor forması giyen Sinan Gümüş'ü renklerine bağladı.

Eyüpspor sosyal medya hesabından, Eyüpspor'a Hoş Geldin Sinan Gümüş! Eyüpspor'umuz, Antalyaspor'dan tecrübeli hücum oyuncusu Sinan Gümüş'ü 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. Sinan Gümüş'e 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz. mesajıyla transferi duyurdu.

Sinan Gümüş kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe, Genoa ve Antalyaspor formalarını giydi.

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