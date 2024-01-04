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Altay'da sıkıntı büyük

Maddi açıdan zor günler geçiren Altay, devreyi 8 puanla 18. tamamladı. Yeni yıl öncesi alacaklarını tahsil edemeyen oyuncular, antrenman boykotu yapıp tatile erken çıkarken, 11 futbolcu da kulübe ihtarname göndermişti.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 06:50
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Altay'da sıkıntı büyük

Maddi açıdan zor günler geçiren Altay, devreyi 8 puanla 18. tamamladı. Yeni yıl öncesi alacaklarını tahsil edemeyen oyuncular, antrenman boykotu yapıp tatile erken çıkarken, 11 futbolcu da kulübe ihtarname göndermişti. İzmir ekibi, 2. devre hazırlıklarına başlarken, ilk antrenmanda bazı oyuncuların olmayışı dikkatlerden kaçmadı. Deniz Kadah, Tolga Ünlü, Özgür Özkaya, Sefa Özdemir ve Salih Sarıkaya ilk antrenmana katılmadı. Kaleci Ozan Özenç, Eren Erdoğan, Eren Karataş, İbrahim Öztürk, Zeki Yıldırım ve Ceyhun Gülselam'ın idmanda yer alması teknik direktör Yusuf Şimşek'i mutlu etti.

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