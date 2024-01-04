Aabid Kocaeli’de

Kocaelispor, transferde harekte geçti. Körfez ekibinin, Hatayspor forması giyen Rayane Aabid ile her konuda anlaşma sağladığı öne sürüldü. 31 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun yakında şehre gelerek resmi imzayı atacağı kaydedildi. Kocaeli'nin bir başka radara aldığı isim de Bodrum FK'da forma giyen eski oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar oldu. Kocaelispor yönetiminin 22 yaşındaki hucüm oyuncusunu ikna turlarına başladığı belirtildi. Ancak sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek oyuncunun takımdan ayrılmaya isteksiz olduğu ve Bodrum ile Süper Lig sevinci yaşamak istediği öğrenildi.