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Göztepe ava çıktı

Süper Lig'e yükselebilmek için mücadele edecek Göztepe'de ikinci yarının kadrosu için düğmeye basıldı. Başakşehir'den kanat oyuncusu Serdar Gürler ve Bulgar ekibi Botev Plovdiv'in golcüsü Antoine Baroan'ı gündemine alan sarı-kırmızılılar, iç transferde de hareketli günler geçirmeye başladı. Atınç Nukan, Ali Dere, Fıratcan Üzüm, Romal Palmer ve Kubilay Kanatsızkuş ile yolların ayrılabileceği konuşuluyor. Sezon başında Samsunspor'dan kiralanan orta saha Celil Yüksel'in de, transfer yasağı cezası alan kulübüne geri dönebileceği dile getirildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov önümüzdeki günlerde takımdan ayrılacaklar ile ilgili Sportif Direktör Ivan Mance'ye bir rapor sunacak.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 06:50
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Göztepe ava çıktı
Süper Lig'e yükselebilmek için mücadele edecek Göztepe'de ikinci yarının kadrosu için düğmeye basıldı. Başakşehir'den kanat oyuncusu Serdar Gürler ve Bulgar ekibi Botev Plovdiv'in golcüsü Antoine Baroan'ı gündemine alan sarı-kırmızılılar, iç transferde de hareketli günler geçirmeye başladı. Atınç Nukan, Ali Dere, Fıratcan Üzüm, Romal Palmer ve Kubilay Kanatsızkuş ile yolların ayrılabileceği konuşuluyor. Sezon başında Samsunspor'dan kiralanan orta saha Celil Yüksel'in de, transfer yasağı cezası alan kulübüne geri dönebileceği dile getirildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov önümüzdeki günlerde takımdan ayrılacaklar ile ilgili Sportif Direktör Ivan Mance'ye bir rapor sunacak.
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